Спасатели локализовали пожар в школе Красногоровки - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Спасатели уже локализовали пожар в школе Красногоровки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский, передает УНН.
"Спасатели уже локализовали пожар в школе Красногоровки. По состоянию на сейчас уточненная информация по раненых в результате утренних обстрелов: две женщины и один мужчина ", - написал он.
Напомним, боевики из 06.35 и до 9.00 в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка , применив запрещенную минского договоренностями оружие большого калибра.