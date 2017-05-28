Спасатели локализовали пожар в школе Красногоровки - П.Жебривский

"Спасатели уже локализовали пожар в школе Красногоровки. По состоянию на сейчас уточненная информация по раненых в результате утренних обстрелов: две женщины и один мужчина ", - написал он.

Напомним, боевики из 06.35 и до 9.00 в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка , применив запрещенную минского договоренностями оружие большого калибра.