Рятувальники Кіровоградщини відбули у Балаклію

Згідно з інформацією, особовий склад групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області у складі 5 осіб та 1 одиниці техніки відбув з місця постійної дислокації до м.Балаклія Харківської області для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із вибухами на території 65-го арсеналу зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, раніше рятувальники Дніпропетровщини відбули для надання допомоги в ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з вибухами на військовому складі Міноборони у м.Балаклія (Харківська область).