Спасатели Кировоградской области отбыли в Балаклею

Согласно информации, личный состав группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГосЧС в области в составе 5 человек и 1 единицы техники отбыл с места постоянной дислокации в г. Балаклея Харьковской области для проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной со взрывами на территории 65-го арсенала хранения боеприпасов.

Напомним, ранее спасатели Днепропетровской области отбыли для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывами на военном складе Минобороны в г. Балаклея (Харьковская область) .