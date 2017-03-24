Спасатели Кировоградской области отбыли в Балаклею
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 марта. УНН. Сегодня пиротехники УГосЧС Украины в Кировоградской области отбыли в г. Балаклея для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в УГосЧС в области, сообщает УНН.
Согласно информации, личный состав группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГосЧС в области в составе 5 человек и 1 единицы техники отбыл с места постоянной дислокации в г. Балаклея Харьковской области для проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной со взрывами на территории 65-го арсенала хранения боеприпасов.
Напомним, ранее спасатели Днепропетровской области отбыли для оказания помощи в ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной со взрывами на военном складе Минобороны в г. Балаклея (Харьковская область) .