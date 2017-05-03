Рятувальники евакуювали сотню дітей через пожежу в дитсадку на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На Київщині через задимлення вогнеборці евакуювали з задимленого приміщення 98 вихованців дитячого садочку. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.
Сьогодні, 3 травня, о 10:26 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про пожежу у дитячому садочку “Казка”, розташованого на вул. Дачна у м. Боярка.
Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що в електрощитовій на першому поверсі двоповерхового дошкільного навчального закладу виникло сильне задимлення. Рятувальники разом з співробітниками дитячого садочку евакуювали 98 дітей з задимленої будівлі на вулицю.
Фахівці ДСНС провели розвідку у приміщеннях та відімкнули будинок від електромережі. Постраждалих та травмованих немає. У електрощитовій виявлена пошкоджена від перегріву ізоляція.
Як повідомляв УНН, пожежну небезпеку 5 класу оголосили у Києві 4-7 травня.