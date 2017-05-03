Спасатели эвакуировали сотни детей из-за пожара в детском саду в Киевской области

Сегодня, 3 мая, в 10:26 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о пожаре в детском саду "Сказка", расположенного на ул. Дачная в г. Боярка.

Пожарные, прибывшие по вызову установили, что в электрощитовой на первом этаже двухэтажного детского сада возникло сильное задымление. Спасатели вместе с сотрудниками детского сада эвакуировали 98 детей с задымленного здания на улицу.

Специалисты ГСЧС провели разведку в помещениях и отключили дом от электросети. Пострадавших и травмированных нет. В электрощитовой обнаружена поврежденная от перегрева изоляция.

Как сообщал УНН, пожарную опасность 5 класса объявили в Киеве 4-7 мая.