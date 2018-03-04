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Рятувальники допомогли шістьом туристам, які заблукали в Карпатах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. 3 березня майже одночасно до рятувальників Закарпаття надійшли аж три повідомлення про те, що у гірських масивах Рахівського та Міжгірського районів заблукали шість туристів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомляють, що перше повідомлення надійшло о 16:45 03 березня до Рахівської пошуково-рятувальної групи. Рятувальникам повідомили, що в районі полонини Драгобрат під час катання на лижах заблукав 16-річний підліток, мешканець міста Києва. Для його пошуків було залучено 6 рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення та один автомобіль. Також у пошуках допомагали й громадські рятувальники на ратракові. О 19:40 лижника було знайдено в районі полонини Вурда, Рахівського району та супроводжено до місця його тимчасового проживання у задовільному стані.

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"У той же час пошуково-рятувальні роботи проводили й рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення с. Нижні Ворота, Воловецького району. Їм о 17:00 надійшло повідомлення про те, що в районі гори Гемба Міжгірського району втратили орієнтири та загубились двоє чоловіків, мешканців м. Львів. Загублених туристів було знайдено о 19:10 03 березня," - йдеться в повідомленні.

Водночас до рятувальників надійшло трете повідомлення про те, що в районі гори Гемба Міжгірського району загубились 3 туристів, що здійснювали туристичний маршрут с. Пилипець – Шипот- г. В.Верх. Ними виявились мешканка м. Києва 1999 року народження, мешканець міста Тернопіль 1998 року народження та мешканець м. Стрий Львівської області 1998 року народження.

До їхніх пошуків було залучено 3 відділення гірських рятувальників з с. Нижні Ворота, Воловецького району, смт Міжгір’я та м. Мукачево. О 12:15 04 березня туристів було знайдено та доправлено до с. Пилипець.

Зазначають, що медичної допомоги туристи не потребували.

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