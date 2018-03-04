Спасатели помогли шестерым туристам, которые заблудились в Карпатах

Сообщают, что первое сообщение поступило в 16:45 3 марта в Раховского поисково-спасательной группы. Спасателям сообщили, что в районе долины Драгобрат во время катания на лыжах заблудился 16-летний подросток, житель города Киева. Для его поисков были привлечены 6 спасателей Ясинянского горного поисково-спасательного отделения и один автомобиль. Также в поисках помогали и общественные спасатели на ратраках. В 19:40 лыжника было найдено в районе долины Вурда, Раховского района и сопровождено к месту его временного проживания в удовлетворительном состоянии.

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"В то же время поисково-спасательные работы проводили и спасатели горного поисково-спасательного отделения с. Нижние Ворота, Воловецкого района. Им в 17:00 поступило сообщение о том, что в районе горы Гемба Межгорского района потеряли ориентиры и потерялись двое мужчин, жителей г.Львов. Потерянных туристов было найдено в 19:10 3 марта", - говорится в сообщении.

В то же время к спасателям поступило третье сообщение о том, что в районе горы Гемба Межгорского района потерялись 3 туристов, совершавших туристический маршрут с. Пилипец - Шипот- г. В.Верх. Ими оказались жительница Киева 1999 года рождения, житель города Тернополь 1998 года рождения и житель г.Стрый Львовской области 1998 года рождения.

К их поискам были привлечены 3 отделения горноспасателей из с. Нижние Ворота, Воловецкого района, пгт Межгорье и г.Мукачево. В 12:15 4 марта туристов было найдено и доставлено в с.Пилипец.

Сообщают, что в медицинской помощи туристы не нуждались.