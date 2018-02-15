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Ryanair готовий зайти в Україну восени цього року

Ryanair готовий зайти в Україну восени цього року

Київ • УНН

 • 7787 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Ірландський лоукостер Ryanair підтвердив, що готовий зайти на ринок України восени 2018 року. Про це заявив член правління компанії Юліуш Коморек в інтерв'ю польському порталу Fly4free, передає УНН.

На запитання, чи підтверджує він сказане раніше міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном щодо того, чщо Ryanair почне літати з України восени 2018 року з рейсами як з Києва, так і зі Львова, він відповів: "Це реальна дата, і я сподіваюся, що це відбудеться. Наразі деталі угоди узгоджуються".

Також топ-менеджер лоукостера зазначив, що у майбутні маршрути в і з України "будуть внесені деякі зміни" у порівнянні з тим, що було заявлено в минулому році.

При цьому він зазначив, що Ryanair обов'язково почне польоти з України в Польщу.

Нагадаємо, В.Омелян сказав, що гальмує прихід Ryanair в Україну.

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