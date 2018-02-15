Ryanair готов зайти в Украину осенью этого года
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Ирландский лоукостер Ryanair подтвердил, что готов зайти на рынок Украины осенью 2018 года. Об этом заявил член правления компании Юлиуш Коморек в интервью польскому порталу Fly4free, передает УНН.
На вопрос, подтверждает ли он сказанное ранее министром инфраструктуры Украины Владимиром Омельяном относительно того, что Ryanair начнет летать из Украины осенью 2018 года с рейсами как из Киева, так и из Львова, он ответил: "Это реальная дата, и я надеюсь, что это произойдет. На данный момент детали соглашения согласовываются".
Также топ-менеджер лоукостерк отметил, что в будущие маршруты в и из Украины "будут внесены некоторые изменения" по сравнению с тем, что было заявлено в прошлом году.
При этом он отметил, что Ryanair обязательно начнет полеты из Украины в Польшу.
Напомним, В.Омелян сказал, что тормозит приход Ryanair в Украину.