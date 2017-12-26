Рябцев: справа АМКУ проти WOG та ОККО - це спроба тиску

“По – перше, прес-служба АМКУ дозволяє собі публікувати повідомлення, які не відповідають дійсності. Насправді, АМКУ не розслідує “змову”, тому що судом вона доведена не була. А такі повідомлення, на мій погляд, свідомо вводять в оману українських громадян, і працівники прес-служби мають бути покарані, оскільки, насправді, це шкодить, як репутації компаній, так і вводить в оману українських споживачів стосовно того, що деякі компанії на ринку завищують ціни”, - сказав він.

Експерт пояснив, що розслідування справи щодо ОККО та WOG за підозрою у ціновій змові недоцільно і нелогічно. Адже, щонайменше, вказані компанії не займають монопольне становище на ринку.

“Насправді, АМКУ займається, на мій погляд, не тим. У всьому світі, Антимонопольний комітет порушує справи проти компаній, які торгують паливом нижче собівартості, а у нас чомусь, із незрозумілих причин, АМКУ порушує справу лише проти компаній, які торгують бензином чи ДП за ціною вищою, ніж конкуренти. Якби ці компанії займали на ринку монопольне становище, то тоді такі розслідування мали б право на існування. А оскільки компанії не займають, навіть, і близьке до монопольного становища, то, на мій погляд, ці справи є спробою тиску на компанії, яку ведуть достатньо прозору діяльність на ринку нафтопродуктів”, - зазначив Рябцев і додав, що “мішенню” АМКУ чомусь постійно стають одні й ті самі порядні компанії.

Експерт додав, що Комітет не звертає уваги на окремих учасників ринку, які дійсно завищують ціни на паливо без економічних на те причин.

“Не помічає він (АМКУ, - ред.) того, що компанії, які не пов’язані між собою відносинами контролю, одночасно піднімають і знижують ціни, при чому на всі нафтопродукти, не залежно від того, хто і де їх купує. По-друге, АМКУ не помічає те, що виробники, які позиціонують себе як вітчизняні, піднімають ціни керуючись падінням курсу гривні, хоча купують нафтопродукти за гривні. І попри те, що вони не помічають одних, вони відкривають справи проти одних і тих же компаній, хоча ці компанії, на які постійно відкривають справи, намагаються співпрацювати з АМКУ, завжди надають всю інформацію в повному обсязі. І навіть сприяють встановленню певних інформаційних систем в АМКУ, з яких державні уповноважені можуть дізнаватися про ціни, їх динаміку і так далі”, - розповів Рябцев.

Нагадаємо, днями АМКУ на своєму офіційному сайті поінформував про початок розслідування змови на ринку нафтопродуктів через встановлення подібних цін на бензин і дизпаливо на АЗС ОККО та WOG, зокрема.

Також нагадаємо, що ціни на пальне в Україні за останні півтора місяці зросли. Експерти пояснюють подорожчання послабленням гривні та здорожчанням нафти на кордоні.