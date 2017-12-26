Рябцев: справа АМКУ проти WOG та ОККО - це спроба тиску

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 23979 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 59941 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 72704 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 71000 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 100436 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73636 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83454 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95927 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88106 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 189536 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
0м/с
93%
Популярнi новини

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 5946 перегляди

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 4252 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 7962 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 8516 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 13978 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 72710 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 189539 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 343478 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 278232 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387910 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15062 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13764 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 71003 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21251 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26339 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Рябцев: справа АМКУ проти WOG та ОККО - це спроба тиску

Київ • УНН

 • 10841 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прес-служба АМКУ повідомила про початок розслідування “змови” на ринку нафтопродуктів через синхронну зміну цін на АЗС ОККО та WOG. Однак, це більше схоже на спробу тиску на окремих операторів, аніж на наміри розібратися у проблемах ринку. Так думку у коментарі УНН висловив експерт Геннадій Рябцев.

Рябцев: справа АМКУ проти WOG та ОККО - це спроба тиску

“По – перше, прес-служба АМКУ дозволяє собі публікувати повідомлення, які не відповідають дійсності. Насправді, АМКУ не розслідує “змову”, тому що судом вона доведена не була. А такі повідомлення, на мій погляд, свідомо вводять в оману українських громадян, і працівники прес-служби мають бути покарані, оскільки, насправді, це шкодить, як репутації компаній, так і вводить в оману українських споживачів стосовно того, що деякі компанії на ринку завищують ціни”, - сказав він.

Експерт пояснив, що розслідування справи щодо ОККО та WOG за підозрою у ціновій змові недоцільно і нелогічно. Адже, щонайменше, вказані компанії не займають монопольне становище на ринку.

“Насправді, АМКУ займається, на мій погляд, не тим. У всьому світі, Антимонопольний комітет порушує справи проти компаній, які торгують паливом нижче собівартості, а у нас чомусь, із незрозумілих причин, АМКУ порушує справу лише проти компаній, які торгують бензином чи ДП за ціною вищою, ніж конкуренти. Якби ці компанії займали на ринку монопольне становище, то тоді такі розслідування мали б право на існування. А оскільки компанії не займають, навіть, і близьке до монопольного становища, то, на мій погляд, ці справи є спробою тиску на компанії, яку ведуть достатньо прозору діяльність на ринку нафтопродуктів”, - зазначив Рябцев і додав, що “мішенню” АМКУ чомусь постійно стають одні й ті самі порядні компанії.

Експерт додав, що Комітет не звертає уваги на окремих учасників ринку, які дійсно завищують ціни на паливо без економічних на те причин.

“Не помічає він (АМКУ, - ред.) того, що компанії, які не пов’язані між собою відносинами контролю, одночасно піднімають і знижують ціни, при чому на всі нафтопродукти, не залежно від того, хто і де їх купує. По-друге, АМКУ не помічає те, що виробники, які позиціонують себе як вітчизняні, піднімають ціни керуючись падінням курсу гривні, хоча купують нафтопродукти за гривні. І попри те, що вони не помічають одних, вони відкривають справи проти одних і тих же компаній, хоча ці компанії, на які постійно відкривають справи, намагаються співпрацювати з АМКУ, завжди надають всю інформацію в повному обсязі. І навіть сприяють встановленню певних інформаційних систем в АМКУ, з яких державні уповноважені можуть дізнаватися про ціни, їх динаміку і так далі”, - розповів Рябцев.

Нагадаємо, днями АМКУ на своєму офіційному сайті поінформував про початок розслідування змови на ринку нафтопродуктів через встановлення подібних цін на бензин і дизпаливо на АЗС ОККО та WOG, зокрема.

Також нагадаємо, що ціни на пальне в Україні за останні півтора місяці зросли. Експерти пояснюють подорожчання послабленням гривні та здорожчанням нафти на кордоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,320.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,625.45