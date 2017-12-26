Рябцев: дело АМКУ против WOG и ОККО - это попытка давления

"Во - первых, пресс-служба АМКУ позволяет себе публиковать сообщения, не соответствующие действительности. На самом деле, АМКУ не расследует "заговор", потому что судом она доказана не была. А такие сообщения, на мой взгляд, сознательно вводят в заблуждение украинских граждан, и работники пресс-службы должны быть наказаны, поскольку на самом деле это вредит, как репутации компаний, так и вводит в заблуждение украинских потребителей о том, что некоторые компании на рынке завышают цены", - сказал он.

Эксперт пояснил, что расследование дела откносительно ОККО и WOG по подозрению в ценовом сговоре нецелесообразно и нелогично. Ведь, по меньшей мере, указанные компании не занимают монопольное положение на рынке.

"На самом деле, АМКУ занимается, на мой взгляд, не тем. Во всем мире, Антимонопольный комитет возбуждает дела против компаний, торгующих топливом ниже себестоимости, а у нас почему-то, по непонятным причинам, АМКУ возбуждает дело только против компаний, торгующих бензином или ГП по цене выше, чем конкуренты. Если бы эти компании занимали на рынке монопольное положение, то тогда такие расследования имели бы право на существование. А поскольку компании не занимают даже и близко к монопольному положению, то, на мой взгляд, эти дела являются попыткой давления на компании, которую ведут достаточно прозрачную деятельность на рынке нефтепродуктов ", - отметил Рябцев и добавил, что "мишенью" АМКУ постоянно становятся одни и те же порядочные компании.

Эксперт добавил, что Комитет не обращает внимания на отдельных участников рынка, которые действительно завышают цены на топливо без экономических на то причин.

"Не замечает он (АМКУ - ред.) этого, что компании, которые не связаны между собой отношениями контроля, одновременно поднимают и снижают цены, причем на все нефтепродукты, независимо от того, кто и где их покупает. Во-вторых, АМКУ не замечает то, что производители, которые позиционируют себя как отечественные, поднимают цены руководствуясь падением курса гривны, хотя покупают нефтепродукты за гривны. И несмотря на то, что они не замечают одних, они открывают дела против одних и тех же компаний, хотя эти компании, на которые постоянно открывают дела, пытаются сотрудничать с АМКУ, всегда предоставляют всю информацию в полном объеме, и даже способствуют установлению определенных информационных систем в АМКУ, из которых государственные уполномоченные могут узнавать о ценах, их динамике и так далее ", - рассказал Рябцев.

Напомним, на днях АМКУ на своем официальном сайте сообщил о начале расследования сговора на рынке нефтепродуктов путем установления подобных цен на бензин и дизтопливо на АЗС ОККО и WOG, в частности.

Также напомним, что цены на топливо в Украине за последние полтора месяца выросли. Эксперты объясняют подорожание ослаблением гривны и подорожанием нефти на границе.