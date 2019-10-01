Рябошапка призначив нових прокурорів Харківщини та Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив нового прокурора Харківської області та нового керівника прокуратури Одеської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.
Так, 30 вересня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Олександра Фільчакова на посаду прокурора Харківської області.
Також, 30 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Максима Вихора на посаду прокурора Одеської області.
Довідка УНН: Раніше Олександр Фільчаков керував Харківською місцевою прокуратурою №2 – Київський та Новобаварський райони. Фільчакову 40 років, у 2002-2003 роках починав роботу в прокуратурі Дергачівського району, яку згодом очолив, у 2014-му переведений до апарату прокуратури Харківської області.
Довідка УНН: Раніше Максим Вихор працював у структурі Служби безпеки України. Згідно з декларацією, він не має вкладів у банківських установах та фінансових зобов’язань. Вихор задекларував 164 тис. грн готівки.
Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади прокурора Харківської області Юрія Данильченка.
Раніше Генпрокурор звільнив прокурорів 16 областей - Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської, а також Чернігівської областей.