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Рябошапка назначил новых прокуроров Харьковской и Одесской областей

Киев • УНН

 • 12938 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Харьковской области и нового руководителя прокуратуры Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Рябошапка назначил новых прокуроров Харьковской и Одесской областей

Так, 30 сентября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области.

Также, 30 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Максима Вихора на должность прокурора Одесской области.

Справка: Ранее Александр Фильчаков руководил Харьковской местной прокуратурой №2 - Киевский и Новобаварский районы. Фильчакову 40 лет, в 2002-2003 годах начинал работу в прокуратуре Дергачевского района, которую впоследствии возглавил, в 2014-м переведен в аппарат прокуратуры Харьковской области.

Справка: Ранее Максим Вихор работал в структуре Службы безопасности Украины. Согласно декларации, он не имеет вкладов в банковских учреждениях и финансовых обязательств. Вихор задекларировал 164 тыс. грн наличными.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.

Ранее Генпрокурор уволил прокуроров 16 областей - Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.

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