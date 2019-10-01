Рябошапка назначил новых прокуроров Харьковской и Одесской областей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Харьковской области и нового руководителя прокуратуры Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
Так, 30 сентября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области.
Также, 30 сентября 2019 года подписал приказ о назначении Максима Вихора на должность прокурора Одесской области.
Справка: Ранее Александр Фильчаков руководил Харьковской местной прокуратурой №2 - Киевский и Новобаварский районы. Фильчакову 40 лет, в 2002-2003 годах начинал работу в прокуратуре Дергачевского района, которую впоследствии возглавил, в 2014-м переведен в аппарат прокуратуры Харьковской области.
Справка: Ранее Максим Вихор работал в структуре Службы безопасности Украины. Согласно декларации, он не имеет вкладов в банковских учреждениях и финансовых обязательств. Вихор задекларировал 164 тыс. грн наличными.
Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области Юрия Данильченко.
Ранее Генпрокурор уволил прокуроров 16 областей - Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской, а также Черниговской областей.