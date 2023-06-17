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Руйнування дамби Каховської ГЕС: рівень води впав до 1,32 метра

Київ • УНН

 • 1342048 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Рівень води у Херсонській області після руйнування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС продовжує знижуватися, і станом на сьогодні становить 1,32 метра. На правобережжі залишаються підтопленими 11 населених пунктів , на лівому березі - 17. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.

Руйнування дамби Каховської ГЕС: рівень води впав до 1,32 метра

Цитата

"Першочерговим залишається подолання наслідків затоплення. Рівень води продовжує знижуватися і станом на зараз становить 1,32 метра. Деякі пункти залишаються підтопленими - 11 на правобережжі та 17 на лівому березі. Ми вже перейшли до відкачування води з будинків, господарських споруд, вулиць", - сказав очільник ОВА.

Деталі

Прокудін зазначив, що протягом минулої доби, 16 червня, спеціалісти відкачали понад 22 тисячі тонн води. За його словами, активні роботи проводяться у мікрорайоні Острів, що найбільше постраждав. Також понад 100 вибухотехніків обстежили житломасив, оглянули дороги, територію району, берегову лінію. Вибухотехнічних предметів не виявлено.

Голова ОВА поінформував, що сьогодні у мікрорайон Острів розпочнуть подавати напругу, що також дозволить поновити водопостачання з артезіанських свердловин. Вн додав, що фахівці "Херсонводоканалу" щодня моніторять стан води в межах міста, і він зараз відповідає усім параметрам.

"Сьогодні очікуємо надходження двох потужних установок для очищення води. Вони працюватимуть у Чорнобаївці та Посад-Покровському і дозволять забезпечити водою понад 4 тисячі людей. Ще дві найближчим часом з'являться у Нововоронцовці та Бериславі", - повідомив Прокудін.

Нагадаємо

За минулу добу російські війська атакували Херсонську область 75 разів. Унаслідок чого дві людини загинуло і 25 дістали поранення.

У Херсоні поранено 23 людини, серед них троє дітей - 15-річний хлопчик та двоє дівчат 16 та 10 років. Постраждалих госпіталізували, їм надається допомога.

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