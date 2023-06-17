Разрушение дамбы Каховской ГЭС: уровень воды упал до 1,32 метра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Уровень воды в Херсонской области после разрушения российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС продолжает снижаться, и по состоянию на сегодня составляет 1,32 метра. На правобережье остаются подтопленными 11 населенных пунктов, на левом берегу - 17. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Первоочередным остается преодоление последствий затопления. Уровень воды продолжает снижаться и по состоянию на сейчас составляет 1,32 метра. Некоторые пункты остаются подтопленными - 11 на правобережье и 17 на левом берегу. Мы уже перешли к откачке воды из домов, хозяйственных построек, улиц", - сказал глава ОГА.
Детали
Прокудин отметил, что за прошедшие сутки, 16 июня, специалисты откачали более 22 тысяч тонн воды. По его словам, активные работы проводятся в микрорайоне Остров, который больше всего пострадал. Также более 100 взрывотехников обследовали жилой массив, осмотрели дороги, территорию района, береговую линию. Взрывотехнических предметов не обнаружено.
Глава ОГА проинформировал, что сегодня в микрорайон Остров начнут подавать напряжение, что также позволит возобновить водоснабжение из артезианских скважин. Он добавил, что специалисты "Херсонводоканала" ежедневно мониторят состояние воды в черте города, и оно сейчас соответствует всем параметрам.
"Сегодня ожидаем поступления двух мощных установок для очистки воды. Они будут работать в Чернобаевке и Посад-Покровском и позволят обеспечить водой более 4 тысяч человек. Еще две в ближайшее время появятся в Нововоронцовке и Бериславе", - сообщил Прокудин.
Напомним
За минувшие сутки российские войска атаковали Херсонскую область 75 раз. В результате чего два человека погибло и 25 получили ранения.
В Херсоне ранены 23 человека, среди них трое детей - 15-летний мальчик и две девочки 16 и 10 лет. Пострадавших госпитализировали, им оказывается помощь.