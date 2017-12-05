“Русская зима в Киеве”: Луценко у ВР розказав про план ФСБ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко у Верховній Раді заявив, що ФСБ РФ запланувала “Русскую зиму в Киеве”, передає УНН.
“Хочу висловити велику подяку працівникам СБУ та ГПУ, які дали змогу не допустити цього першого етапу запланованого ФСБ плану “русская зима в Киеве”. Я зразу вам кажу, що це лише перший етап з того, про що ми знаємо", - зазначив Луценко.
Раніше Луценко не виключив внесення подань про зняття недоторканності із депутатів за спробу захоплення влади.