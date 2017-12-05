"Русская зима в Киеве": Луценко в ВР рассказал о плане ФСБ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Верховной Раде заявил, что ФСБ РФ запланировала "Русскую зиму в Киеве", передает УНН.
"Хочу выразить большую благодарность работникам СБУ и ГПУ, которые позволили не допустить этого первого этапа запланированного ФСБ плана "русская зима в Киеве". Я сразу говорю, что это лишь первый этап из того, что мы знаем", - отметил Луценко.
Ранее Луценко не исключил внесения представлений о снятии неприкосновенности с депутатов за попытку захвата власти.