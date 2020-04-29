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Румунія розпочала створення угорської автономії з власним президентом та "символікою угорської нації"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Палата депутатів румунського парламенту проголосувала за закон про автономію Секейського краю, де проживає угорська національна меншина Румунії, передає УНН з посиланням на місцеві видання Ziua news та Digi 24.

Керівник фракції Національної ліберальної партії Румунії Флорін Роман заявив: “Прийняття за мовчазною процедурою законопроекту про автономію Секейського краю є прихованою політичною торгівлею між PSD (Соціал-демократична партія) та UDMR (Демократичний союз угорців Румунії). Це не вперше, коли в парламенті Румунії PSD грає в гру UDMR, ставлячи інтереси партії над національними інтересами. Повна відповідальність за мовчазне схвалення цього територіального розпаду Румунії покладається на токсичну більшість PSD та його союзників у керівництві Палати депутатів, які скористалися великоднім періодом та обмеженою діяльністю парламенту, щоб не ставити остаточний проєкт на остаточне голосування. Ось як діє токсична більшість, коли вона хоче прийняти законопроєкт таємно”.

Зазначимо, що сам законопроект про автономію Секейського краю був прийнятий Палатою депутатів шляхом мовчазного схвалення та перейде на розгляд до Сенату, який є органом, що приймає рішення у цій справі.

Ініціатором закону виступив Демократичний союз угорців Румунії.

Уряд Румунії виступив проти ухвалення законодавчого акту. Депутати адміністративної комісії винесли негативний висновок щодо законопроєкту.

Законопроект передбачає: що Секейський край стане автономним регіоном із правосуб’єктністю. До його складу мають увійти повіти Ковасна та Харгіта та місто Муреш.

Автономія краю, прийнята законом, виноситься на референдум його громадян.

Законопроектом також пропонується, щоб регіональну автономію здійснювали рада місцевого самоврядування, регіональна державна адміністрація, а також призначена нею комісія з питань самоврядування.

Автономія матиме президента. Крім того, передбачається, що угорська мова у Секейському краї стане офіційною. Також автономія матиме “символіку угорської нації”.

Додамо, Угорщина продовжить блокувати засідання комісії Україна-НАТО до тих пір, поки в Україні не відновлять “права меншин”.

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