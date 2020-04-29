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Румыния начала создания венгерской автономии с собственным президентом и "символикой венгерской нации"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Палата депутатов румынского парламента проголосовала за закон об автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии, передает УНН со ссылкой на местные издания Ziua news и Digi 24.

Руководитель фракции Национальной либеральной партии Румынии Флорин Роман заявил: “Принятие по молчаливой процедуре законопроекта об автономии Секейского края есть скрытой политической торговлей между PSD (Социал-демократическая партия) и UDMR (Демократический союз венгров Румынии). Это не первый раз, когда в парламенте Румынии PSD играет в игру UDMR, ставя интересы партии над национальными интересами. Полная ответственность за молчаливое одобрение этого территориального распада Румынии возлагается на токсическое большинство PSD и его союзников в руководстве Палаты депутатов, воспользовавшихся пасхальным периодом и ограниченной деятельностью парламента, чтобы не ставить окончательный проект на окончательное голосование. Вот как действует токсичное большинство, когда она хочет принять законопроект секретно”.

Отметим, что сам законопроект об автономии Секейского края был принят Палатой депутатов путем молчаливого одобрения и перейдет на рассмотрение в Сенат, который является органом, принимающим решение по этому делу.

Инициатором закона выступил Демократический союз венгров Румынии.

Правительство Румынии выступил против принятия законодательного акта. Депутаты административной комиссии вынесли отрицательное заключение по законопроекту.

Законопроект предусматривает: что Секейский край станет автономным регионом с правосубъектностью. В его состав должны войти уезды Ковасна и Харгита и город Муреш.

Автономия края, принятая законом, выносится на референдум его граждан.

Законопроектом также предлагается, чтобы региональную автономию осуществляли совет местного самоуправления, региональная государственная администрация, а также назначенная комиссия по вопросам самоуправления.

Автономия будет президента. Кроме того, предполагается, что венгерский язык в Секейском крае станет официальной. Также автономия будет “символику венгерской нации”.

Добавим, Венгрия продолжит блокировать заседание комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока в Украине не восстановят “права меньшинств”.

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