Румунія готова прийняти у разі потреби додаткові війська НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Румунія веде переговори зі США та Францією про способи збільшення чисельності їхніх військ у країні та готова прийняти у себе збільшену військову присутність НАТО, заявив у середу президент Клаус Йоганніс. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Я постійно говорив, що ми готові прийняти збільшену присутність союзників на нашій території, — сказав Йоганніс. — Після заяв, зроблених Сполученими Штатами та Францією, ми перебуваємо в контакті з двома союзниками, щоб визначити конкретні способи реалізації їхньої військової присутності".
Деталі
Йоганніс говорив після засідання Вищої ради оборони Румунії, присвяченого проблемам безпеки після того, як Росія зосередила десятки тисяч військовослужбовців біля кордонів України. Він додав, що дипломатичні переговори є ключем до деескалації напруги.
За словами Йоганніса, у середу рада оборони оцінила потенційний вплив конфлікту на бізнес, енергетичний та банківський сектори. Держава-член ЄС Румунія також готується до потенційного припливу біженців з України, з якою має загальний кордон довжиною 600 км.
"Цьогорічна криза ще раз доводить, що… дуже важливим є зміцнення союзницької присутності на східному фланзі, у тому числі й у нашій країні, — підкреслив президент. — Заходи, які НАТО досі приймала для посилення своєї військової присутності на східному фланзі, є захисною відповіддю на зростання викликів безпеки в регіоні".
Доповнення
Міністерство оборони США заявило у понеділок, що воно підняло до стану підвищеної бойової готовності близько 8500 американських військовослужбовців, які чекають наказу про розгортання на східному фланзі НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. Франція також запропонувала направити додаткові війська у разі потреби.
НАТО має багатонаціональні сухопутні сили чисельністю до 4000 військовослужбовців у Румунії, яка є його членом з 2004 року.
Сполучені Штати також мають солдатів, розміщених на окремих базах у Румунії та Болгарії.