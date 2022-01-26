Румыния готова принять в случае необходимости дополнительные войска НАТО

КИЕВ. 26 января. УНН. Румыния ведет переговоры с США и Францией о способах увеличения численности их войск в стране и готова принять у себя увеличенное военное присутствие НАТО, заявил в среду президент Клаус Йоханнис. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.