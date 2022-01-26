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Румыния готова принять в случае необходимости дополнительные войска НАТО

Румыния готова принять в случае необходимости дополнительные войска НАТО

Киев • УНН

 • 20213 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Румыния ведет переговоры с США и Францией о способах увеличения численности их войск в стране и готова принять у себя увеличенное военное присутствие НАТО, заявил в среду президент Клаус Йоханнис. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Я постоянно говорил, что мы готовы принять увеличенное присутствие союзников на нашей территории, — сказал Йоханнис. — После заявлений, сделанных Соединенными Штатами и Францией, мы находимся в контакте с двумя союзниками, чтобы определить конкретные способы реализации их военного присутствия".

Детали

Йоханнис говорил после заседания Высшего совета обороны Румынии, посвященного проблемам безопасности после того, как Россия сосредоточила десятки тысяч военнослужащих у границ Украины. Он добавил, что дипломатические переговоры являются ключом к деэскалации напряжения.

По словам Йоханниса, в среду Совет обороны оценил потенциальное влияние конфликта на бизнес, энергетический и банковский сектора. Государство-член ЕС Румыния также готовится к потенциальному притоку беженцев из Украины, с которой имеет общую границу длиной 600 км.

"Нынешний кризис еще раз доказывает, что... очень важным является укрепление союзнического присутствия на восточном фланге, в том числе и в нашей стране, — подчеркнул президент. - Меры, которые НАТО до сих пор принимала для усиления своего военного присутствия на восточном фланге, являются защитным ответом на рост вызовов безопасности в регионе".

Дополнение

Министерство обороны США заявило в понедельник, что оно подняло до состояния повышенной боевой готовности около 8500 американских военнослужащих, которые ждут приказа о развертывании на восточном фланге НАТО в случае вторжения России в Украину. Франция также предложила направить дополнительные войска в случае необходимости.

НАТО имеет многонациональные сухопутные силы численностью до 4000 военнослужащих в Румынии, которая является его членом с 2004 года.

Соединенные Штаты также имеют солдат, которые размещены на отдельных базах в Румынии и Болгарии.

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