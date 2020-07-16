Румуни в Україні скаржаться Бухаресту на порушення права на освіту рідною мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Національна рада румунів в Україні направила владі Румунії кілька листів, в яких вони засуджують порушення права на освіту рідною мовою, називаючи це “культурно-лінгвістичним геноцидом”, і в яких критикує бездіяльність суб’єктів владних повноважень Бухареста. Про це повідомляє румунська служба “Радіо Свобода”, передає УНН.
Так, в травні румунська громада звернулася до української влади, а в червні написала лист в комісії у справах румун за кордоном і в зовнішньополітичні комітети парламенту, прем’єр-міністру, міністру закордонних справ і президенту.
Національна рада румунів в Україні стверджує в зверненні до влади, що румуни в Україні, які становлять близько 500 000 осіб і є другою нацменшиною в країні після російської, “піддаються добре організованому систематичному процесу на всіх рівнях державної політики примусової українізації”.
Також румуни в Україні вимагають, щоб проблема освіти румунською мовою була вирішена за зразком угорців в Україні.
“Громадський дискурс в Україні створює образ того, що тільки Угорщина, Польща і Росія можуть заперечувати проти української асиміляційної політики, в той час як Румунія задоволена тим, що відбувається”, — йдеться у зверненні Національної ради румунів в Україні.
Нагадаємо, в червні відбулася телефонна розговор міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску.
Міністри домовилися про активізацію діалогу з питань національних меншин, зокрема щодо продовження VII засідання змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин, і по відновленню переговорів щодо укладення протоколу про співпрацю в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України і Міністерством національної освіти Румунії.