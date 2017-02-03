Рух вантажівок та автобусів обмежили на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Через складні погодні умови у Хмельницькій області введено обмеження для вантажівок та автобусів на автодорогах державного значення. Про це УНН повідомили в прес-службі управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.
“Через складні погодні умови, (опади, ожеледицю), у Хмельницькій області з 15:30 введені обмеження для вантажного транспорту та автобусів на автодорогах державного значення”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, на автодорогах державного значення діють спеціально обладнані майданчики для відстою транспорту.
Як повідомляв УНН, станом на 15 годину 3 лютого діють обмеження для руху окремих категорій транспорту в трьох областях України.
Також нагадаємо, що обмежень на в’їзд на інших для руху транспорту на автошляхах столиці немає.