Движение грузовиков и автобусов ограничили в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из-за сложных погодных условий в Хмельницкой области введено ограничение для грузовиков и автобусов на автодорогах государственного значения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе управления безопасности дорожного движения Нацполиции.
"Из-за сложных погодных условий, (осадки, гололед), в Хмельницкой области с 15:30 введены ограничения для грузового транспорта и автобусов на автодорогах государственного значения", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.
Как сообщал УНН, по состоянию на 15 часов 3 февраля действуют ограничения для движения отдельных категорий транспорта в трех областях Украины .
Также напомним, что ограничений на въезд на других для движения транспорта автодорогах столицы нет .