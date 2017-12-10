Рух вантажівок по дорозі Київ-Чоп відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Закарпатті рух великовагового транспорту по дорозі Київ-Чоп відновлено, передає УНН із посиланням на прес-службу Укравтодору.
"Рух великовагового транспорту по дорозі Київ - Чоп відновлено", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 9 грудня через сильний снігопад з 16.00 було призупинено рух вантажівок на міжнародній трасі Київ-Чоп у межах Закарпатської області.
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