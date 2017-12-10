Движение грузовиков по дороге Киев-Чоп восстановили

"Движение большегрузного транспорта по дороге Киев - Чоп возобновлено", - говорится в сообщении.

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Напомним, 9 декабря из-за сильного снегопада с 16.00 было приостановлено движение грузовиков на международной трассе Киев-Чоп в пределах Закарпатской области.

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