Движение грузовиков по дороге Киев-Чоп восстановили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На Закарпатье движение тяжеловесного транспорта по дороге Киев-Чоп возобновлено, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"Движение большегрузного транспорта по дороге Киев - Чоп возобновлено", - говорится в сообщении.
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Напомним, 9 декабря из-за сильного снегопада с 16.00 было приостановлено движение грузовиков на международной трассе Киев-Чоп в пределах Закарпатской области.
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