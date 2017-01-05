Рух вантажівок на Закарпатті досі обмежено - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Рух великовагового транспорту на перевалах Закарпатської області залишається обмежений, рух легкових автомобілів дозволено. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Закарпатській області.
“Станом на 08:00 5 січня на перевалах Закарпатської області рух великовагового транспорту залишається обмежений. Транспорт, який рухається у зазначених напрямках, направляється до місць тимчасового відстою транзитного транспорту. Рух легкових автомобілів забезпечено”, — повідомили у ДСНС.
Рятувальники вже відбуксирували 87 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах Закарпатської області. Робота по буксируванню транспортних засобів наразі триває. Для буксирування залучено 15 одиниць техніки та 50 рятувальників.
Електропостачання у всіх населених пунктах забезпечено.
Окрім того, повідомляється, що рятувальники працюють над ліквідацією наслідків сходження лавини на автодорогу місцевого значення Колочава-Хуст між населеними пунктами с.Вільшани, Хустського району та с.Мерешор Міжгірського району.
Внаслідок сходження лавини було заблоковано 6 автомобілів, в яких знаходилося 11 осіб, які покинули автомобілі самостійно. Жертв та травмованих внаслідок події немає. Наразі всі 11 осіб тимчасово поселені до Вільшанського будинку-інтернату для дітей інвалідів.
Нагадаємо, 4 січня через погіршення погодних умов (інтенсивні опади у вигляді снігу) на території Закарпатської області ускладнено рух транспорту на автошляхах державного значення, зокрема: М06 Київ — Чоп, Н13 Львів — Самбір — Ужгород, Н09 Мукачево — Рогатин — Львів, Р21 Долина-Хуст.
Протягом доби було зафіксовано три сходження снігових мас — в Міжгірському, Хустському та Тячівському районах.