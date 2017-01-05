Движение грузовиков в Закарпатской области до сих пор ограничено - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Движение большегрузного транспорта на перевалах Закарпатской области остается ограниченным, движение легковых автомобилей разрешено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Закарпатской области.
“По состоянию на 08:00 5 января на перевалах Закарпатской области движение тяжеловесного транспорта остается ограниченным. Транспорт, который движется в указанных направлениях, направляется к местам временного отстоя транзитного транспорта. Движение легковых автомобилей обеспечено”, — сообщили в ГосЧС.
Спасатели уже отбуксировали 87 автомобилей, которые застряли на заснеженных трассах Закарпатской области. Работа по буксированию транспортных средств продолжается. Для буксировки привлечено 15 единиц техники и 50 спасателей.
Электроснабжение во всех населенных пунктах обеспечено.
Кроме того, сообщается, что спасатели работают над ликвидацией последствий схода лавины на автодорогу местного значения Колочава-Хуст между населенными пунктами с.Ольшаны, Хустского района и с.Мерешор Межгорского района.
В результате схода лавины было заблокировано 6 автомобилей, в которых находилось 11 человек, которые покинули автомобили самостоятельно. Жертв и травмированных в результате происшествия нет. Сейчас все 11 человек временно поселены в Ольшанский дома-интернат для детей инвалидов.
Напомним, 4 января из-за ухудшения погодных условий (интенсивные осадки в виде снега) на территории Закарпатской области затруднено движение транспорта на автодорогах государственного значения, в частности: М06 Киев — Чоп, Н13 Львов — Самбор — Ужгород, Н09 Мукачево — Рогатин — Львов, Р21 Долина-Хуст.
В течение суток было зафиксировано три схода снежных масс — в Межгорском, Хустском и Тячевском районах.