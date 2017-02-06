Рух вантажівок на дорогах Київщини відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Станом на 15:00 на дорогах Київської області знято обмеження руху для великогабаритного транспорту. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook, передає УНН.
“Служба автомобільних доріг у Київській області повідомляє, що станом на 15.00 06.02.2017 року обмеження руху великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення знято”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у зв’язку зі складними погодними умовами обмеження в’їзду вантажівок до Києва продовжили до 20:00 понеділка, 6 лютого.