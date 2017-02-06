Движение грузовиков на дорогах Киевской области восстановили
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 15:00 на дорогах Киевской области снято ограничение движения для крупногабаритного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook, передает УНН.
"Служба автомобильных дорог в Киевской области сообщает, что по состоянию на 15:00 06.02.2017 года ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения снято", - говорится в сообщении.
Напомним, в связи со сложными погодными условиями ограничение на въезд грузовиков в Киев продлили до 20:00 понедельника, 6 февраля.