Движение грузовиков на дорогах Киевской области восстановили

"Служба автомобильных дорог в Киевской области сообщает, что по состоянию на 15:00 06.02.2017 года ограничение движения тяжеловесных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения снято", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи со сложными погодными условиями ограничение на въезд грузовиков в Киев продлили до 20:00 понедельника, 6 февраля.