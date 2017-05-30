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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Рух тролейбусів №26 та №41 у Києві вночі 31 травня буде припинено

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса в районі шляхопроводу станції метро “Нивки” 31 травня 2017 року з 00 год. до 05 год. рух тролейбусів маршрутів №№ 26, 41 буде закрито. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу комунального підприємства "Київпастранс".

Рух тролейбусів №26 та №41 у Києві вночі 31 травня буде припинено

"У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса в районі шляхопроводу станції метро “Нивки” 31 травня 2017 року з 00 год. до 05 год. вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 26,41, а саме: рух тролейбусів маршрутів №№ 26, 41 закривається", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН 30 травня, рух транспорту на Одеській площі тимчасово закриють.

Також деякий столичний транспорт тимчасово змінить маршрут. 

Деякі столичні тролейбуси тимчасово змінять рух.

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