Рух тролейбусів №26 та №41 у Києві вночі 31 травня буде припинено

"У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса в районі шляхопроводу станції метро “Нивки” 31 травня 2017 року з 00 год. до 05 год. вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 26,41, а саме: рух тролейбусів маршрутів №№ 26, 41 закривається", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН 30 травня, рух транспорту на Одеській площі тимчасово закриють.

Також деякий столичний транспорт тимчасово змінить маршрут.

Деякі столичні тролейбуси тимчасово змінять рух.