Рух тролейбусів №26 та №41 у Києві вночі 31 травня буде припинено
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса в районі шляхопроводу станції метро “Нивки” 31 травня 2017 року з 00 год. до 05 год. рух тролейбусів маршрутів №№ 26, 41 буде закрито. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу комунального підприємства "Київпастранс".
"У зв’язку з ремонтом контактної мережі тролейбуса в районі шляхопроводу станції метро “Нивки” 31 травня 2017 року з 00 год. до 05 год. вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 26,41, а саме: рух тролейбусів маршрутів №№ 26, 41 закривається", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН 30 травня, рух транспорту на Одеській площі тимчасово закриють.
Також деякий столичний транспорт тимчасово змінить маршрут.
Деякі столичні тролейбуси тимчасово змінять рух.