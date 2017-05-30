Движение троллейбусов №26 и №41 в Киеве ночью 31 мая будет прекращено
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В связи с ремонтом контактной сети троллейбуса в районе путепровода станции метро "Нивки" 31 мая 2017 года с 00 час. до 05 ч. движение троллейбусов маршрутов №№ 26, 41 будет закрыто. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Киевпастранс".
"В связи с ремонтом контактной сети троллейбуса в районе путепровода станции метро" Нивки "31 мая 2017 года с 00 ч. до 05 ч. Вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 26,41, а именно: движение троллейбусов маршрутов №№ 26, 41 закрывается", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН 30 мая, движение транспорта на Одесской площади временно закроют.
Также часть столичного транспорта временно изменит маршрут.
Некоторые столичные троллейбусы временно изменят график движения.