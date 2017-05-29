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Рух транспорту заборонять вранці 4-го червня на частині київського Подолу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. 4 червня з 8:00 до 13:00 через проведення спортивно-масового заходу “Кольоровий забіг (Color Run)” буде заборонено рух усіх видів транспорту. Рух заборонять за таким маршрутом: Контрактова площа — вулиця Петра Сагайдачного (до перехрестя з вулицею Ігорівською) — Контрактова площа — вулиця Костянтинівська — Контрактова площа. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Рух транспорту заборонять вранці 4-го червня на частині київського Подолу

"4 червня з 8:00 до 13:00 через проведення спортивно-масового заходу “Кольоровий забіг (Color Run)” буде заборонено рух усіх видів транспорту. Рух заборонять за таким маршрутом: Контрактова площа — вулиця Петра Сагайдачного (до перехрестя з вулицею Ігорівською) — Контрактова площа — вулиця Костянтинівська — Контрактова площа", - йдеться у повідомленні.

Така інформація міститься у розпорядженні КМДА № 615.

На час проведення заходу буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить вулицями, де триватиме “Кольоровий забіг (Color Run)”, відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Як повідомляв УНН 29 травня, вночі тимчасово обмежать рух транспорту на Одеській площі в Києві.

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