Движение транспорта запретят утром 4 июня на части киевского Подола

"4 июня с 8:00 до 13:00 из-за проведения спортивно-массового мероприятия "Цветной забег (Color Run)" будет запрещено движение всех видов транспорта. Движение запретят по такому маршруту: Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного (до перекрестка с улицей Игоревская) - Контрактовая площадь - улица Константиновская - Контрактовая площадь", - говорится в сообщении.

Такая информация содержится в распоряжении КГГА № 615.

На время проведения мероприятия будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по улицам, где будет проходить "Цветной забег (Color Run)", в соответствии с временной схемой организации дорожного движения.

Как сообщал УНН 29 мая, ночью временно ограничат движение транспорта на Одесской площади в Киеве.