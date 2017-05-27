Рух транспорту в неділю перекриють на низці вулиць – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Києві в неділю, 28 травня, буде перекрито рух транспорту на низці вулиць у зв’язку з проведенням благодійного “Пробігу під каштанами” та міжнародної велогонки, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
За інформацією прес-служби КМДА, 28 травня з 08:00 до 16:00 під час проведення міжнародної велогонки “Race Horizon Park Classic”, присвяченої Дню Києва, перекриють рух транспорту за маршрутом: вул. Миколи Грінченка — вул. Кіровоградська — просп. Валерія Лобановського — вул. Андрія Головка — вул. Солом’янська — вул. Протасів Яр.
У цей же день, зазначили упрес-службі, з 09:00 до 12:00 рух транспорту перекриють під час проведення 25-го Відкритого легкоатлетичного благодійного “Пробігу під каштанами” за маршрутом: Михайлівська площа — Володимирський проїзд — Софійська площа — вул. Володимирська — вул. Богдана Хмельницького — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.
Окрім того,додали у КМДА, з 23:00 27 травня до 06:00 28 травня для монтажу обладнання площадок старту та фінішу пробігу перекриють для проїзду частину Володимирського проїзду від перехрестя з вулицею Великою Житомирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав киян та гостей столиці з Днем Києва.