Движение транспорта в воскресенье перекроют на ряде улиц - КГГА

По информации пресс-службы КГГА, 28 мая с 08:00 до 16:00 во время проведения международной велогонки "Race Horizon Park Classic", посвященной Дню Киева, перекроют движение транспорта по маршруту: ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр.

В этот же день, отметили упрес-службе, с 09:00 до 12:00 движение транспорта перекроют во время проведения 25-го Открытого легкоатлетического благотворительного "Пробега под каштанами" по маршруту: Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - Майдан Независимости.

Кроме того, добавили в КГГА, с 23:00 27 мая до 06:00 28 мая для монтажа оборудования площадок старта и финиша пробега перекроют для проезда часть Владимирского проезда от перекрестка с улицей Большой Житомирской до перекрестка с улицей Малой Житомирской.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил киевлян и гостей столицы с Днем Киева.