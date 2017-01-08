Рух транспорту повністю відновлять на Кіровоградщині з 17:00
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Обмеження руху автомобільного транспорту по дорогах загального користування Кіровоградської області повністю знято. Про це поінформували в прес-службі САД в області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, рух з 17:00 буде відновлено по всіх напрямках.
На дорогах постійно працює дорожня техніка для забезпечення безпечного та безперебійного проїзду.
Нагадаємо, на Вінниччині обмежено рух вантажних автомобілів.