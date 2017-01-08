Рух транспорту повністю відновлять на Кіровоградщині з 17:00

Згідно з інформацією, рух з 17:00 буде відновлено по всіх напрямках.

На дорогах постійно працює дорожня техніка для забезпечення безпечного та безперебійного проїзду.

Нагадаємо, на Вінниччині обмежено рух вантажних автомобілів.