Движение транспорта полностью восстановят в Кировоградской области с 17:00
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. Ограничения движения автомобильного транспорта по дорогам общего пользования Кировоградской области полностью снята. Об этом сообщили в пресс-службе САД в области, сообщает УНН.
Согласно информации, движение с 17:00 будет восстановлено по всем направлениям.
На дорогах постоянно работает дорожная техника для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда.
Напомним, в Винницкой области ограничено движение грузовых автомобилей .