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Рух транспорту обмежать у Києві на час вшанування пам’яті жертв Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Під час вшанування пам'яті жертв Голодомору буде тимчасово обмежено рух транспорту в центрі Києва, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Рух транспорту обмежать у Києві на час вшанування пам’яті жертв Голодомору

"26 листопада у зв’язку з проведенням у столиці заходів до вшанування пам’яті жертв Голодомору з 13:00 до 16:00 на вул. Лаврській (від площі Слави до перехрестя з вул. Цитадельною), Михайлівській площі, вул. Десятинній, вул. Трьохсвятительській можливе тимчасове обмеження або заборона руху транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

Окрім того повідомляється, що на цей час у рух тролейбусів маршруту №38 та автобусів маршруту №24 вносяться зміни.

Зазначається, що тролейбуси маршруту №38 курсуватимуть за таким напрямком руху: ст. м. "Видубичі" – вул. Кіквідзе – б-р Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної (пров. Щорса), автобуси маршруту №24 курсуватимуть за таким напрямком руху: Музей історії України в Другій світовій війні – вул. Цитадельна – вул. Московська – вул. Грушевського, далі за діючою трасою.

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