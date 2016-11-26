Движение транспорта ограничат в Киеве на время чествования памяти жертв Голодомора

"26 ноября в связи с проведением в столице мероприятий в память жертв Голодомора с 13:00 до 16:00 на ул. Лаврской (от площади Славы до перекрестка с ул. Цитадельной), Михайловской площади, ул. Десятинной, ул. Трехсвятительской возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что в настоящее время в движение троллейбусов маршрута №38 и автобусов маршрута №24 вносятся изменения.

Отмечается, что троллейбусы маршрута №38 будут курсировать по такому направлению движения: ст. м. "Выдубичи" - ул. Киквидзе - б-р Леси Украинки (до ул. Новогоспитальнои (пер. Щорса), автобусы маршрута №24 будут курсировать по такому направлению движения Музей истории Украины во Второй мировой войне - ул. Цитадельная - ул. Московская - ул. Грушевского, дальше действующей трассе.