Рух транспорту на з’їзді з проспекту Академіка Глушкова обмежать у Києві

Так, з 7:00 до 23:00 26 листопада 2016 року у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі рух автотранспорту на з’їзді з проспекту Академіка Глушкова на вулицю Академіка Заболотного (уздовж ТЦ “Магеллан”) буде повністю обмежено.

Об’їзд ділянки робіт можливий через шляхопровід на Одеській площі.