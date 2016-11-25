Рух транспорту на з’їзді з проспекту Академіка Глушкова обмежать у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Завтра, 26 листопада, рух автотранспорту на з’їзді з проспекту Академіка Глушкова на вулицю Академіка Заболотного буде тимчасово обмежено. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Так, з 7:00 до 23:00 26 листопада 2016 року у зв’язку з капітальним ремонтом транспортної розв’язки на Одеській площі рух автотранспорту на з’їзді з проспекту Академіка Глушкова на вулицю Академіка Заболотного (уздовж ТЦ “Магеллан”) буде повністю обмежено.
Об’їзд ділянки робіт можливий через шляхопровід на Одеській площі.