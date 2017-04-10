Рух транспорту на проспекті Науки в столиці обмежать

"У зв’язку з ремонтними роботами на проспекті Науки, на ділянці від провулку Моторного до вулиці Пирогівський шлях, буде обмежено рух транспорту: з 22:00 10 квітня до 10:00 11 квітня та з 22:00 11 квітня до 10:00 12 квітня", - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація "Київавтодор", що проводитиме ремонтні роботи, звертається з проханням до водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомляв УНН, рух транспорту через залізничний переїзд на проспекті Науки у Києві закриють ввечері 11 квітня.

Також три вантажні вагони зійшли з рейок на Донеччині.