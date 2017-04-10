Движение транспорта на проспекте Науки в столице ограничат

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66681 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108433 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166291 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122006 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119905 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114280 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105403 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107317 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103773 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157378 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Движение транспорта на проспекте Науки в столице ограничат

Движение транспорта на проспекте Науки в столице ограничат

Киев  •  УНН

 • 12180 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Из-за проведения ремонтных работ движение транспорта на участке от переулка Моторного до улицы Пироговский путь, будет ограничено движение на протяжении двух ночей. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"В связи с ремонтными работами на проспекте Науки, на участке от переулка Моторного до улицы Пироговский путь, будет ограничено движение транспорта: с 22:00 10 апреля по 10:00 11 апреля и с 22:00 11 апреля по 10:00 12 апреля", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор", которая будет проводить ремонтные работы, обращается с просьбой к водителям с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонта.

Как сообщал УНН 10 апреля, движение транспорта через железнодорожный переезд на проспекте Науки в Киеве закроют вечером 11 апреля.

Также три грузовых вагона сошли с рельсов в Донецкой области.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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