Движение транспорта на проспекте Науки в столице ограничат

"В связи с ремонтными работами на проспекте Науки, на участке от переулка Моторного до улицы Пироговский путь, будет ограничено движение транспорта: с 22:00 10 апреля по 10:00 11 апреля и с 22:00 11 апреля по 10:00 12 апреля", - говорится в сообщении.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор", которая будет проводить ремонтные работы, обращается с просьбой к водителям с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонта.

Как сообщал УНН 10 апреля, движение транспорта через железнодорожный переезд на проспекте Науки в Киеве закроют вечером 11 апреля.

Также три грузовых вагона сошли с рельсов в Донецкой области.