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Рух транспорту на просп.Науки закриють завтра в столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Завтра, 1 квітня, рух транспорту на шляхопроводі на просп. Науки буде закрито, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Так, 1 квітня з 08:00 до 18:00 у зв’язку з бетонуванням плити проїжджої частини рух транспорту на шляхопроводі на просп. Науки буде закрито. Об’їзд шляхопроводу здійснюватиметься вулицею Саперно-Слобідською із розворотом навпроти вулиці Миколи Грінченка.

Нагадаємо, що завтра, 1 квітня, з 19:00 до 23:00 буде заборонено рух усіх видів транспорту на деяких вулицях столиці.

Крім того, завтра відновить роботу столична зупинка на бульв. Дружби Народів.

Також нагадаємо, що деякий громадський транспорт Києва завтра змінить рух через фестиваль

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