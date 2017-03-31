Движение транспорта на просп.Науки закроют завтра в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Завтра, 1 апреля, движение транспорта на путепроводе на просп. Науки будет закрыто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, 1 апреля с 08:00 до 18:00 в связи с бетонированием плиты проезжей части движение транспорта на путепроводе на просп. Науки будет закрыто. Объезд путепровода будет осуществляться по улице Саперно-Слободской с разворотом напротив улицы Николая Гринченко.
Напомним, что завтра, 1 апреля, с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта на некоторых улицах столицы.
Кроме того, завтра возобновит работу столичная остановка на ул. Дружбы Народов.
Также напомним, что некоторое общественный транспорт Киева завтра изменит движение через фестиваль