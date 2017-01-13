Рух транспорту на автодорогах Одещини відновлено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. На Одещині відновлено рух транспорту на автодорогах Р-71 Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижівка та Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
В зв’язку із повним завершенням очищення доріг від снігу та покращенням погодних умов, з 10:00 13 січня відновлено рух для всіх транспортних засобів на автодорогах державного значення:
- Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг;
- Р-71 Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижівка.
Таким чином, обмежень в русі транспорту на автодорогах Одеської області немає.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, заторів через складні погодні умови в Україні немає.