Рух транспорту на автодорогах Одещини відновлено

В зв’язку із повним завершенням очищення доріг від снігу та покращенням погодних умов, з 10:00 13 січня відновлено рух для всіх транспортних засобів на автодорогах державного значення:

- Р-55 Одеса – Вознесенськ – Новий Буг;

- Р-71 Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащувате – Колодисте – Рижівка.

Таким чином, обмежень в русі транспорту на автодорогах Одеської області немає.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, заторів через складні погодні умови в Україні немає.