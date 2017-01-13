Движение транспорта на автодорогах Одесской области восстановили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Одесской области восстановлено движение транспорта на автодорогах Р-71 Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Шебекино и Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
В связи с полным завершением очистки дорог от снега и улучшением погодных условий, с 10:00 13 января восстановлено движение для всех транспортных средств на автодорогах государственного значения:
- Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг;
- Р-71 Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Шебекино.
Таким образом, ограничений в движении транспорта на автодорогах Одесской области нет.
Напомним, как сообщал УНН, пробок из-за сложных погодных условий в Украине нет.