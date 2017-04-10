Рух транспорту через залізничний переїзд на просп. Науки у Києві закриють ввечері 11 квітня

КИЇВ. 10 квітня. УНН. З 21:00 11 квітня до 08:00 12 квітня 2017 року в зв’язку з невідкладними ремонтно-колійними роботами рух транспорту через залізничний переїзд на просп. Науки буде тимчасово закрито. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адмінастрації.