Движение транспорта через железнодорожный переезд на пр. Науки в Киеве закроют вечером 11 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. С 21:00 11 апреля до 8:00 12 апреля 2017 года в связи с неотложными ремонтно-путевыми работами движение транспорта через железнодорожный переезд на пр. Науки будет временно закрыто. Об этом передает УНН со ссылкой на Киевской городской государственной админастрации.
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается с просьбой к киевлянам учитывать эту информацию при планировании маршрутов своего передвижения.
Как сообщал УНН, 16 марта "Киевавтодор" назвал стоимость капремонта мостов и путепроводов.
14 марта в корпорации сообщили, какие мосты и путепроводы столицы требуют капитального ремонта.
В прошлом году в столице капитально отремонтировано 200 километров дорог.
3 марта генеральный директор "Киевавтодора" объяснил, почему идет в отставку.
Также в Киеве планируют отказаться от ямочного ремонта дорог.