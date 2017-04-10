Движение транспорта через железнодорожный переезд на пр. Науки в Киеве закроют вечером 11 апреля

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" обращается с просьбой к киевлянам учитывать эту информацию при планировании маршрутов своего передвижения.

Как сообщал УНН, 16 марта "Киевавтодор" назвал стоимость капремонта мостов и путепроводов.

14 марта в корпорации сообщили, какие мосты и путепроводы столицы требуют капитального ремонта.

В прошлом году в столице капитально отремонтировано 200 километров дорог.

3 марта генеральный директор "Киевавтодора" объяснил, почему идет в отставку.

Также в Киеве планируют отказаться от ямочного ремонта дорог.