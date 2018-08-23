Рух столичним Хрещатиком перекрили
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Рух транспорту на відтинку вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до алеї Героїв Небесної Сотні у центрі столиці перекрили зранку у четвер для відзначення Дня Державного прапора України, повідомляє УНН.
"23 серпня із 7:00 до закінчення заходів буде заборонено рух транспорту на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до алеї Героїв Небесної Сотні) під час церемонії урочистого підняття Державного прапора України біля адміністративної будівлі Київської міської ради", - повідомили у КМДА.
Крім того, із 7:00 23 серпня до 18:00 24 серпня буде заборонено рух транспортних засобів на час монтажу/демонтажу конструкцій, необхідних для проведення легкоатлетичного пробігу "Забіг у вишиванках" на Русанівському бульварі.
Нагадаємо, о 10:00 на вулиці Хрещатик, 36 біля будівлі Київської міської державної адміністрації відбудеться урочиста церемонія підняття Державного прапора України.